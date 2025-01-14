Компания призывает к сотрудничеству с ближневосточными инвесторами.

Компания OpenAI предложила новый экономический план для развития искусственного интеллекта в США. В рамках этого плана, оформленного в виде 15-страничного документа "ИИ в Америке", OpenAI выдвигает идею активного сотрудничества с партнерами из Ближнего Востока и поддерживает идею единой федеральной политики в этой сфере.

Сэм Олтман, ген.дир. OpenAI, недавно внес $1 миллион в инаугурационный фонд Дональда Трампа, что подчеркивает его заинтересованность в развитии технологий на государственном уровне. Крис Лехейн, руководитель глобальной политики в OpenAI, подчеркнул необходимость немедленных действий для максимального использования возможностей ИИ, при этом минимизируя возможные риски.

В документе особо акцентируется внимание на важности привлечения значительных инвестиций от стран Ближнего Востока, таких как ОАЭ и Саудовская Аравия. OpenAI предостерегает, что без возможности инвестировать в американские ИИ-проекты, капитал этих стран может быть перенаправлен в Китай.

Также в плане обсуждается необходимость централизованного подхода к регулированию ИИ на федеральном уровне, особенно после того, как Калифорния не смогла принять закон, который бы ограничивал деятельность компаний, работающих в этой области.

30 января Сэм Олтман планирует провести мероприятие в Вашингтоне, где он представит новейшие разработки OpenAI перед законодателями, экономистами и представителями администрации Трампа, демонстрируя экономические перспективы искусственного интеллекта.