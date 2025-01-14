Об этом сообщает издательство Bloomberg.

Илон Маск, уже владеющий социальной сетью Twitter, которую он переименовал в X, может приобрести американский TikTok. Об этом сообщает агентство Bloomberg. В Китае рассматривают такую возможность на фоне продолжающихся споров о запрете TikTok в США.

Правительство Китая предпочло бы, чтобы TikTok оставался частью материнской компании ByteDance Ltd. Однако ситуация усложняется из-за апелляции компании в Верховный суд США, который уже дал понять 10 января, что склоняется к поддержке закона о запрете. В связи с этим, высокопоставленные китайские чиновники начали обсуждение различных стратегий взаимодействия с администрацией президента США Дональда Трампа, включая возможность продажи TikTok Илону Маску.

Если сделка состоится, Маск сможет управлять двумя крупными социальными сетями. Кроме того, данные TikTok могут быть использованы для развития технологий искусственного интеллекта в его проектах. Это открывает новые перспективы для развития обеих платформ под его руководством.