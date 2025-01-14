Расширенное производство наладят в США.

Теперь, помимо Латвии, автомобили будут собираться и во Флориде, США. Первой моделью, которая поступит в производство в Америке, станет Prombron Black Stallion Type C. На начальном этапе эти автомобили будут доставляться из завода в Риге, но вскоре начнется их производство прямо в США.

Prombron Black Stallion Type C будет разрабатываться на базе Hummer H2 или Mercedes-Benz GLS-Class. Версия автомобиля на базе Mercedes-Benz оснащена мощным V8 движком с двойным турбонаддувом, который выдает 1500 лошадиных сил. Интерьер машины украшен элементами, напоминающими о Prombron Kombat, который засветился в фильме "Диктатор".

Кроме того, Dartz планирует выпустить еще более роскошную версию — Type CLV. В ее интерьере будет присутствовать стиль, вдохновленный яхтами греческого магната Аристотеля Онассиса.

Если рассуждать о стоимости этих эксклюзивных автомобилей, то в Dartz шутят: «Добавьте пару нулей к любому числу». Это означает, что цена будет действительно высокой и зависеть от индивидуальных пожеланий покупателя.