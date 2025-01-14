16 лет подряд на первом месте в мире.

В 2024 году Китай вновь подтвердил своё лидерство в автомобильной индустрии, заняв первое место в мире по производству и продажам автомобилей уже 16-й год подряд. За этот год страна выпустила 31,282 миллиона автомобилей и реализовала 31,436 миллиона, что на 3,7% и 4,5% больше, если сравнивать с 2024 годом.

Особенно заметен рост в сегменте машин на альтернативных источниках энергии (NEV). По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), в 2024 году было произведено и продано 12,888 миллиона и 12,866 миллиона таких машин, соответственно. Это на 34,4% и 35,5% больше, чем годом ранее. Эти машины теперь составляют 40,9% от всех продаж новых машин, что на 9,3% выше, чем в 2023 году.

В структуре продаж NEV доля электромобилей составила 60%, что на 10,4% меньше по сравнению с прошлым годом. В то же время, доля гибридных автомобилей PHEV увеличилась на 10,4% и достигла 40%.

Китайские автопроизводители также укрепили свои позиции на внутреннем рынке. В прошлом году было продано 17,97 миллиона машин от независимых китайских брендов, что на 23,1% больше, чем в 2023 году. Это составляет 65,2% от общего объема продаж легковых авто.

Кроме того, Китай значительно увеличил объемы экспорта машин, достигнув отметки в 5,859 миллиона единиц, что на 19,3% больше по сравнению с прошлым годом. Эти данные свидетельствуют о растущем влиянии китайской автомобильной промышленности не только на внутреннем, но и на международном рынке.