Цена автомобиля пока не объявлена.

Volkswagen анонсировал обновление своего компактного автомобиля: новый Volkswagen up! GT обещает стать еще более мощным и быстрым. Подробности о стоимости пока не раскрыты, но уже известно, что новинка построена на базе популярной модели Volkswagen up!

Модель up! впервые появилась на рынке в 2011 году, заменив Volkswagen Fox, и уже в следующем году завоевала титул «Всемирный автомобиль года». В 2017 году журнал TG присвоил версии GTI прозвище «Карманная ракета года». За 12 лет выпуска автомобиль предлагался с разными двигателями. Изначально он оснащался 1-литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем на выбор 59 или 74 л.с. После обновления в 2016 году появилась версия с турбированным двигателем мощностью 89 л.с. Новый Volkswagen up! GT будет оснащен тем же объемом двигателя, но его мощность увеличена до 110 л.с. благодаря турбонаддуву, а крутящий момент достигнет 175 Нм. Это позволит автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 8,5 секунды, а максимальная скорость составит 195 км/ч.

Автомобиль получит шестиступенчатую механическую коробку передач и будет весить не более 960 кг. В список оснащения входят качественная аудиосистема, спортивные сиденья, шасси и отделка алькантарой, а также аэродинамические элементы, улучшающие управляемость и внешний вид.