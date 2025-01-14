ГАЗ передал права на использование бренда «Волга».

Права на этот бренд перешли к АО "Производство легковых автомобилей" (ПЛА). Компания и стало новым владельцем торговой марки в автомобильной индустрии.

Компания ПЛА, хоть и не является частью Группы ГАЗ, располагается по тому же адресу, что и главный офис ГАЗа. Те же производственные площади, где ранее создавались Skoda и Volkswagen, теперь будут использоваться для сборки новых "Волг". ПЛА уже начала работы по подготовке к тестированию будущих моделей этой марки. Даже зарегистрировали несколько тестовых машин. Сначала были планы начать серийное производство до конца прошлого года. Однако, сроки были перенесены по неуточненным обстоятельствам.

В линейку новых "Волг" войдут кроссоверы классов C и D с индексами K30 и K40, а также седан бизнес-класса C40. Все эти модели будут снабжены бензиновым движком мощностью 188лс. и крутящим моментом 300 Нм. Движок будет работать в сочетании с 7-ступенчатой РКП с двойным сцеплением.

В прошлом году были зарегистрированы три новые модели "Волга": К30, К40 и S40.