Прибыль компания получила на год раньше запланированного.

Leapmotor, китайский производитель электрокаров и гибридов, опередил свои собственные планы, достигнув прибыли на год раньше ожидаемого срока. В четвертом квартале 2024 года компания заявила о чистой прибыли, став тем самым второй после Li Auto прибыльной компанией в этом секторе.

Продажи Leapmotor показали впечатляющие результаты, превысив отметку в 40 тысяч штук в месяц. Особенно успешными оказались премиальные модели серии Leapmotor C, которые составили более 77% от общего объема продаж. Ключевыми моментами, способствовавшими росту прибыли, стали увеличение продаж, улучшение ассортимента продукции, строгий контроль затрат и повышение операционной эффективности.

По итогам 2024 года ожидается, что операционная выручка Leapmotor составит более 30,5 миллиардов юаней, что на 80% больше, чем в предыдущем году. Валовая прибыль должна достичь минимум 8%, а общий объем продаж ожидается на уровне 293 724 машин, что показывает удвоение результатов по сравнению с 2023 годом.