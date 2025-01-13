Всего этого компания планирует добиться ри помощи реорганизации производства.

Toyota активно работает над решением проблемы уменьшения численности населения и дефицита рабочих рук в Японии. Компания стремится к перестройке своих производственных мощностей в стране к 2030 году. Это позволит не только справиться с текущими вызовами, но и увеличить объемы продаж.

В настоящий момент Toyota производит 2,2 миллиона автомобилей в регионе Токай, но планирует перенести производство 200 000 автомобилей в Тохоку и Кюсю. Это изменение поможет компании поддерживать свою цель — выпускать 3 миллиона автомобилей в год. Перемещение производственных мощностей также улучшит способность Японии реагировать на стихийные бедствия и удовлетворить возрастающий спрос на новые модели автомобилей, включая электромобили.

Для борьбы с нехваткой рабочих, Toyota планирует перераспределить производственные мощности внутри страны и увеличить производство электромобилей. В Японии у компании насчитывается 14 заводов, большинство из которых расположены в префектуре Аити, в том числе в городах Toyota и Tahara. На заводе в регионе Тохоку в основном выпускаются малолитражные автомобили, такие как Yaris и Sienna, а завод в Ивате специализируется на производстве Yaris и компактного автомобиля Aqua. Завод в Кюсю известен выпуском моделей Lexus ES и RX.

К 2030 году Toyota намерена достичь цели по продажам электромобилей на уровне 3,5 миллиона единиц по всему миру. Эти шаги позволят компании не только адаптироваться к изменениям на рынке труда, но и укрепить свои позиции на мировом автомобильном рынке.