Российский рамный внедорожник, имеющий общие корни с Toyota Hilux и Land Cruiser Prado, и другие машины Sollers подорожали.

Теперь приобрести модели этого бренда станет дороже на 3,1% до 8%. Согласно информации с сайта «Цена Авто», увеличение стоимости затронуло разные модели, варьируясь от 120 000 до 202 000 рублей.

Один из популярных пикапов, Sollers ST6, теперь стоит на 152 000 — 202 000 рублей больше, что составляет прирост в цене от 6% до 8%. Этот автомобиль технически схож с JAC T6, который, в свою очередь, разработан на базе Toyota Hilux. Особенности включают рамную конструкцию и переднюю подвеску, аналогичные тем, что используются в Land Cruiser Prado.

Семейство грузовиков Sollers Argo, включающее в себя бортовые, изотермические, промтоварные и рефрижераторные модели, подорожало на 120 тысяч рублей. Это увеличение цен составило от 3,7% до 5,2%.

Также стоимость увеличилась для моделей Atlant, которые представлены в различных модификациях: от автобусов до цельнометаллических версий. Здесь рост цен составил от 130 тысяч рублей, что в процентном соотношении выражается как 3,1% до 3,9%.

Это подорожание затрагивает широкий спектр транспортных средств компании, что может повлиять на выбор покупателей в текущем экономическом климате.