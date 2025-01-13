Компания тонет и уже оказалась на грани продажи.

Компания Ubisoft переживает трудные времена и стоит на пороге возможной продажи. Это стало особенно заметно после того, как было объявлено о переносе даты выхода новой игры Assassin's Creed Shadows, что привело к падению акций более чем на 10% на Парижской фондовой бирже. Теперь игра запланирована к выпуску 20 марта 2025 года, хотя изначально ожидалась 14 февраля.

Компания объясняет задержку желанием улучшить качество продукта на основе отзывов игроков. Однако аналитики предполагают, что Ubisoft также стремится избежать соперничества с другими значимыми релизами, запланированными на февраль. За последний год рыночная стоимость Ubisoft упала на 45%, что усугубило кризис в компании.

9 января компания сообщила о стратегическом обновлении, в рамках которого были привлечены независимые консультанты для поиска путей трансформации бизнеса. В заявлении отмечалось стремление максимизировать стоимость для акционеров, но конкретные шаги и сроки не были уточнены.

Неудачи последних проектов, таких как XDefiant и Star Wars: Outlaws, спровоцировали слухи о возможной продаже Ubisoft крупному игроку, например, китайской компании Tencent. Отсрочка ключевых релизов и неопределенность в стратегии компании вызвали бурную реакцию со стороны инвесторов. Кроме того, в рамках сокращения расходов было закрыто две студии.

Эти события ставят под вопрос будущее одного из ведущих разработчиков игровой индустрии и вызывают обеспокоенность среди акционеров и поклонников их продукции.