Под контролем почти 1,8 км дороги.

Российская армия продолжает успешно наступать на западе Донбасса, окружая с южного фланга город Покровск (Красноармейск), который пока еще служит воротами в ДНР для ВСУ. Поступает информация, что ВС РФ смогли продвинуться севернее автотрассы Т0406 Покровск – Межевая – Запорожье/Днепропетровск по которой шел основной поток снабжения покровского гарнизона и далее в сторону Краматорско-Славянской агломерации. Теперь под контролем российской армии почти 1,8 км этой автодороги.

Трасса Т0406 стала одной из основных логистических артерий группировки ВСУ на Донбассе и ее перерезание заставляет командование украинской армии искать альтернативные способы снабжения. Кроме того, этим ударом ВС РФ смогли не только успешно продвинуться вперед, но и захватить часть не менее важной железной дороги, которая шла с запада в Покровск, к юго-востоку от шахтоуправления «Покровское». Сейчас российские подразделения продолжают продвигаться в сторону выше указанного шахтоуправления и создают угрозу для расположенной неподалеку обогатительной фабрики.

Кроме того, на прошлой неделе стали поступать сообщения с украинской стороны, что южный район Покровска «Шахтерский» начал попадать под зону действия российских дронов-камикадзе. В том числе там начали замечать FPV-дроны на оптоволокне, что не сулит ВСУ ничего хорошего, так как дальность полета таких дронов исчисляется менее чем десятком километров.