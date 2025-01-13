Целенаправленно выбивают украинскую артиллерию.

Один из самых удачных беспилотников-камикадзе текущей декады «Ланцет» снова привлек к себе пристальное внимание западной прессы и всё из-за того, что кто-то обратил внимание на статистику ресурса LostArmour, Этот ресурс ведет счет «демонтированной» техники с обеих сторон Специальной военной операции, беря данные из открытых источников, выкладываемых в сеть. По информации ресурса ВС РФ использовали за все время СВО более 2800 «Ланцетов» с эффективностью поражения в районе 80%.

Согласно подведенной статистике, российская армия нанесла почти 760 ударов «Ланцетом» по украинским гаубицам и 517 по самоходным артиллерийским установкам. Как пишут в западной прессе ВС РФ целенаправленно охотятся за артиллерией ВСУ и ведут таким образом контрбатарейную борьбу. Удары «Ланцета» привели к тому, что срывается украинская стратегия использования артиллерии и меняется картина всего происходящего противостояния.

«Эти типы орудий являются важнейшими компонентами военной стратегии Киева. Такое стратегическое внимание [ВС РФ] к артсистемам [ВСУ] оказало значительное влияние на поле боя, сократив возможности украинской армии по огневой поддержке и вынудив её изменить свои подходы к обороне» - пишет Army Recognition, автор которого опирается на опубликованную статистику.

Стоит отметить, что данный ресурс показывает только информацию о применении «Ланцетов», которая попала в общее поле и не может вести учет засекреченной части. По этой причине количество успешных применений барражирующего боеприпаса может быть еще больше. Стоит также напомнить, что с помощью «Ланцета» также поражали украинские танки, бронемашины и даже самолеты.

«Целенаправленно выбивается артиллерия ВСУ. Этот впечатляющий показатель результативности подчёркивает высокую точность и эффективность беспилотников при поражении объектов ВСУ» - добавляют в западной прессе.