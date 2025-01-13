Спустя 13 месяцев вновь началось движение.

Многочисленные источники сообщают о резком усилении напора российской армии на территории Донбасса. В частности, приводят информацию, что за последнее время было освобождено немало населенных пунктом, в том числе и стратегически важных, и взято под непосредственный контроль до 200 кв км на западе ДНР. В качестве примеров приводят освобождение из-под украинского контроля города Курахово, поселка Янтарное и Нескучное, продвижение к ряду ключевых автомобильных дорог.

На этом фоне начали приходить сообщения, что ВС РФ внезапно для украинского командования активизировались в районе населенного пункта Орехово-Васильевка, которое находится между Артемовском (Бахмут) и Краматорском. Ранее это направление считалось «тихим» и там не было никаких значимых событий на протяжении 13-ти месяцев. Сейчас это село вновь перешло под российский контроль, хотя ранее в ходе украинской контратаки было потеряно, а силы ВС РФ вынуждены были из него уйти.

В сочетании с событиями в Часовом Яре, который почти освобожден российской армией, и окончательным решением вопроса Торецка, у украинского военного командования начнется новая головная боль по защите Краматорско-Славянской агломерации, которая является крупнейшим оборонительным рубежом ВСУ в Донбассе. В частности, там намечаются проблемы с личным составом, который оттуда забирали на другие участки ЛБС и по этой причине туда требуется вводить живую силу. А брать ее можно только с других, менее важных участков ЛБС, или задействовать резервы, которые приберегали для новых ударов по российской территории.