Янтарное теперь под российским контролем.

Вооруженные силы РФ продолжают зачищать местность около Курахово от присутствия украинских вооруженных формирований. В частности, идет продвижение на юг от города, где оставался последний «карман» с засевшими там бойцами ВСУ. Ключевой точкой очистки «кармана» стало село Янтарное, которое было успешно освобождено, а над населенным пунктом подняли российский триколор.

Сообщения о том, что российские войска приблизились и вошли в Янтарное начали поступать еще в прошлую пятницу, то есть 10-го января 2025-го года. Сегодня же, 12-го января, стало известно, что населенный пункт полностью под российским контролем, хотя официально Минобороны пока это не признает. Однако местность вокруг Янтарного была очищена от украинцев еще во время штурма населенного пункта.

«Янтарное – наше. Парни из штурмового отряда 10-го танкового полка 20-й дивизии водрузили в населенном пункте флаг России» - сообщают источники новости.

Теперь российские войска приступят к окончательному решению вопроса кармана с засевшими там украинскими подразделениями. Тут стоит отметить, что ВС РФ планомерно продолжают выравнивать линию боевого соприкосновения в этом районе, стараясь устранить выступы, которые мешают нормальной логистике и обороне. Одновременно продолжается движение в сторону автодорог, которые используются ВСУ для поставок военных грузов в тот же Покровск из Запорожской области.