Месяц назад можно было автомобиль купить на 450 тыс. дешевле.

Цены на популярный кроссовер Kia Sportage в России значительно выросли. Сейчас за новую модель с двухлитровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил придется заплатить минимум 3,45 миллиона рублей. Еще месяц назад такой же автомобиль можно было приобрести на 450 тысяч рублей дешевле.

По данным "Автоновостей дня", в декабре 2024 года цена на такой автомобиль составляла 3 миллиона рублей. Однако сейчас за модель с аналогичными характеристиками в Новосибирске просят уже 3,45 миллиона. Эта версия оснащена кожаным салоном, двумя экранами на передней панели и многофункциональным рулем.

В Москве аналогичный автомобиль, но с тканевым салоном, стоит чуть дороже — 3,46 миллиона рублей. В Екатеринбурге и Омске цены на такие машины начинаются от 3,5 миллиона рублей.

Также в продаже появились более мощные версии Kia Sportage с двигателем на 236 лошадиных сил. Самый доступный вариант такой модели можно найти в Набережных Челнах за 3,6 миллиона рублей. Стоимость самых дорогих версий этого кроссовера в России может достигать более 7 миллионов рублей.