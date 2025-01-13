Окончательная стоимость карточки, которая может варьироваться от 480 до 550 долларов, станет ключевым фактором в конкуренции на рынке.

Видеокарта Radeon RX 9070 XT показывает впечатляющие результаты в популярных играх, например в Cyberpunk 2077. По результатам последних тестов, производительность этой модели сравнима с RTX 4070 Ti Super и RTX 4080 Super от Nvidia. Окончательная стоимость карточки, которая может варьироваться от 480 до 550 долларов, станет ключевым фактором в конкуренции на рынке.

Недавно появившиеся в интернете результаты тестов показывают, что Radeon RX 9070 XT отлично работает с задачами в высокотребовательных играх. В Cyberpunk 2077 новинка от AMD работает на уровне RTX 4070 Ti Super, а в Black Myth: Wukong её производительность находится между RTX 4070 Ti Super и RTX 4080 Super. Эти данные особенно важны, учитывая, что в тестах использовалась трассировка лучей, что делает игры еще более требовательными к ресурсам видеокарты.

Также прошла информация, что полноценные обзоры и тесты Radeon RX 9070 XT будут опубликованы 22 января. Это даст потребителям больше информации для принятия решений перед покупкой. На данный момент уже ясно, что новая видеокарта от AMD обещает быть мощным игроком на рынке, способным составить серьезную конкуренцию продуктам Nvidia.