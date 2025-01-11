Дальше только Днепропетровщина.

Падение Курахово и переход данного населенного пункта в руки Вооруженных сил РФ открыл новые векторы наступления, которые позволяют отрезать новые логистические маршруты к Покровску. Речь идет о продвижении российских подразделений к западу от Курахово и выход к трассе Т0515, соединяющей Константинополь с Покровском, по которой шло снабжение покровского гарнизона из Запорожской области.

Российские войска продвинулись на 1,5 км в сторону трассы Т0515, которая теперь попадает в так называемую «серую зону». Ключевой момент этого продвижения заключается не столько в перерезании трассы, которая и так заблокирована севернее ближе к Покровску, а в том, что за участком полотна начинается почти голая степь до Днепропетровской области. Там нет больших населенных пунктов, лесных массивов или резких перепадов высот, нет даже водных преград, которые могли бы стать проблемой для ВС РФ.

Стоит отметить, что в прошлом году военный аналитик из Украины Стариков заявлял, что ВС РФ готовят танковые кулаки для прорыва на оперативный простор Днепропетровской области. При этом эксперт ссылался на собственные источники, но пока российские подразделения не предпринимают попыток зайти в Днепропетровщину и продолжают брать под контроль земли Донбасса. При этом озвучивается предположение, что ВС РФ могут и не идти теперь в сторону Константинополя, а попробовать взять под контроль куда больший участок территории и создать новый котел на западе ДНР.