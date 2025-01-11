Пообщела обязательно добиться мира.

Осталось меньше десяти дней до инаугурации Дональда Трампа, а президент Байден продолжает попытки передать Украине как можно больше материальных ресурсов и денег. Стало известно, что 46-й президент США в последний раз созвонился с главой украинского народа Зеленским, чтобы пообещать тому поддержку. При этом, как заявлял, Байден он искренне надеется, что новая администрация Белого Дома станет помогать Киеву также активно, как и предыдущая власть.

«Я знаю, что в Демократической партии – консенсус по вопросу поддержки Украины и что в Республиканской партии многие тоже поддерживают продолжение оказание помощи» - заявил Байден.

В свою очередь Зеленский также пообещал приложить все возможные усилия по обеспечению мира и дела по защите свободы. При этом президент Украины не уточнил кому именно н хочет обеспечить вышеобозначенные условия.

«Поблагодарил за поддержку нашего государства, нашу независимость и за консолидацию международного сообщества. Вместе мы создали глобальную коалицию защитников свободы и принципов международного мира и безопасности» - заявляет Зеленский.

Стоит добавить, что именно демократическая партия США активнее всего оказывала поддержку Украине в ходе российской Спецоперации. Именно администрация Байдена проталкивала законопроекты через конгресс, чтобы передать украинцам дополнительные средства. Правда в основном это выливалось в передачу заказов на американские же заводы, но это совсем другая история.

«Обязательно выстоим и добьёмся устойчивого мира для наших людей и страны» - добавляет Зеленский.

Стоит отметить, что новая администрация Белого дома во главе с Дональдом Трампом не горит идеей поддерживать Киев всеми возможными средствами. При этом 47-й президент США всеми силами делает вид, что хочет завершить конфликт на Украине. Правда сроки этой операции резко увеличились с 24-х часов до полугода.