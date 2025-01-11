Известно только что они будут предлагать много за свою цену.

На недавней выставке CES 2025 компания AMD не раскрыла подробности о своих новейших видеокартах. Причина оказалась довольно простой: у компании было всего 45 минут для выступления, и они решили не спешить с представлением новой серии Radeon RX 9000, посчитав, что эти продукты заслуживают более подробного рассмотрения. Вместо этого больше времени было уделено процессорам, а видеокарты обещают показать на отдельном мероприятии, которое состоится скоро, возможно уже в конце января.

Кроме того, AMD намекнула на ценовую политику будущих моделей. С появлением технологий RDNA2 и RDNA3 стоимость видеокарт достигла $1000. Однако компания стремится предложить продукты, которые будут доступны широкому кругу потребителей, несмотря на высокие затраты на разработку и производство. Примером такой политики являются модели Radeon RX 7800 XT и RX 7900 GRE, которые выделялись на рынке благодаря своему соотношению цены и производительности.

AMD подчеркивает, что их цель — предложить мощные видеокарты по разумной цене. Ожидается, что новые модели, такие как RX 9070 или RX 9070 XT, будут стоить между $300 и $1000. Эти видеокарты позиционируются как прямые конкуренты текущих RX 7800 XT и RX 7900 GRE, предлагая пользователям высокую производительность по сравнительно доступной цене. Слухи утверждают, что RX 9070 XT может стоить около $480, что делает её привлекательным выбором для многих геймеров и профессионалов.

Таким образом, AMD продолжает следовать своей стратегии предоставления качественных видеокарт по конкурентоспособным ценам, стремясь удовлетворить потребности широкого круга пользователей. С нетерпением ждем предстоящих анонсов, чтобы узнать больше о новых продуктах и их возможностях.