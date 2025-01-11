На выбор предлагается зеленый «Гелик» или розовый.

В Москве появилась возможность приобрести уникальные внедорожники Mercedes-AMG G 63 с тюнингом от польской компании Carlex Design. Эти автомобили отличаются не только своим внешним видом, который сочетает в себе элементы винтажа и современности, но и улучшенными техническими характеристиками.

На рынке представлены две модели: одна окрашена в насыщенный зеленый цвет, вторая – в яркий розовый. Обе машины имеют белоснежные крыши. Интерьер розового внедорожника выполнен в тон экстерьера с бело-розовыми оттенками, тогда как зеленый автомобиль украшен искусственно состаренной кожей с красными акцентами. Дополнительное украшение интерьера – элементы из натурального дерева, которые можно увидеть на задних сиденьях и в багажном отделении.

Ключевым преимуществом данных автомобилей является модернизированный двигатель. После доработки польскими специалистами, 4,0-литровый V8 бензиновый двигатель теперь развивает мощность в 805 лошадиных сил, вместо стандартных 585 л.с. Также был увеличен клиренс на 100 мм, что значительно повышает проходимость машины по бездорожью.

Обе машины оценены в 60 миллионов рублей. Это предложение может привлечь внимание не только любителей мощных и стильных внедорожников, но и тех, кто ценит уникальность и эксклюзивность в автомобиле.