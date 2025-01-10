Характер вращения чёрных дыр меняется при достижении нужной массы.

Международная команда астрофизиков, возглавляемая специалистами из Университета Кардиффа, сделала важное открытие в изучении чёрных дыр. Оказывается, что их размер и способ вращения могут многое рассказать о процессе их возникновения и развития.

Исследование было проведено на основе данных о 69 гравитационно-волновых событиях, зарегистрированных обсерваториями LIGO и Virgo. Учёные проверяли, сформировались ли многие из изучаемых чёрных дыр в результате серии слияний в плотно населённых звёздных скоплениях.

"С каждым новым слиянием чёрных дыр, которое мы фиксируем с помощью детекторов гравитационных волн, мы всё лучше понимаем, что эти космические объекты могут сильно отличаться по массе и способу вращения. Это говорит о различных сценариях их образования", - говорит доктор Фабио Антонини, ведущий автор исследования.

Учёные выявили определённый порог массы, при достижении которого способ вращения чёрных дыр меняется. Это наблюдение согласуется с теориями, предполагающими, что чёрные дыры могут формироваться через серию столкновений в звёздных скоплениях.

Доктор Изобель Ромеро-Шоу из Кембриджского университета, соавтор исследования, подчеркивает: "Мы нашли эффективный метод, основанный на анализе данных, который помогает определить происхождение чёрных дыр. Способ их вращения - это ключ к пониманию, как они образовались в условиях плотных звёздных скоплений".

Томас Каллистер из Чикагского университета добавляет, что будущие наблюдения с помощью нового телескопа Einstein Telescope расширят наши знания о чёрных дырах. "Это позволит нам обнаружить ещё более крупные чёрные дыры и глубже понять их происхождение", - говорит он.

Таким образом, данное исследование не только расширяет наши знания о чёрных дырах, но и помогает усовершенствовать компьютерные модели их формирования, что в будущем улучшит интерпретацию данных о гравитационных волнах.