Совершенно новая новая «шестёрка» стоит от 45 тысяч евро.

Mazda представила в Европе свою первую полностью электрическую модель среднего класса — Mazda 6e. Стоимость базовой версии этого автомобиля начинается от €45 000.

Mazda 6e доступна в двух исполнениях. Базовая модель оснащена аккумулятором на 68,8 кВт•ч, что обеспечивает пробег до 479 километров на одной зарядке. Версия Long Range имеет батарею на 80 кВт•ч, позволяющую проехать до 552 километра. Оба варианта имеют задний привод и мощные электродвигатели — 245 и 258 лошадиных сил соответственно. Разгон до 100 км/ч занимает менее 8 секунд.

В список оснащения входит 14,6" сенсорный экран. А также проекционный дисплей и система голосового управления. Кроме того, автомобиль оборудован современными системами безопасности, включая девять подушек безопасности, систему удержания в полосе и предупреждение о препятствиях. Особенностью является функция контроля за задними сиденьями, которая с помощью камеры напоминает водителю о забытых в салоне предметах или детях.

В 2024 году компания выпустила гибридный седан Mazda EZ-6, который может проехать до 1200 км на одной заправке. Эта модель вошла в тройку лидеров продаж среди среднеразмерных седанов, работающих на альтернативных источниках энергии.