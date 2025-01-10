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Digital Chat Station: Фронтальная камера в iPhone 17 Pro получит 24 Мп вместо 12
А также телеобъектив с датчиком 48 Мп.

Apple готовит к выпуску новую модель iPhone 17 Pro. Обещают значительные улучшения в камерах. Новинка получит переднюю камеру на 24 мегапикселя и телеобъектив с датчиком на 48 мегапикселей.

В последние годы компания Apple активно внедряет 48-мегапиксельные датчики в свои устройства. Начав с основных камер, в прошлом году такие датчики появились и в сверхширокоугольных модулях iPhone 16 Pro. Теперь же улучшения коснулись и телеобъектива.

Согласно инсайдеру, основная камера iPhone 17 Pro будет оснащена 48-мегапиксельным датчиком оптического формата 1/1,3 дюйма. Кроме того, в модели предусмотрены сверхширокоугольная и перископическая камеры, также на 48 мегапикселей каждая.

Digital Chat Station уточнил, что в основной камере и модуле с телеобъективом используется комбинация стеклянных и пластиковых линз GP, что должно повысить качество снимков.

Передняя камера нового iPhone, по словам инсайдера, также претерпела модернизацию и теперь может похвастаться разрешением в 24 мегапикселя, что делает её отличным выбором для видеосъемки.

Ранее Digital Chat Station уже делился точными данными о характеристиках и датах выхода других популярных моделей, таких как Redmi K70 и Xiaomi 14, что добавляет вес его текущим утверждениям о возможностях iPhone 17 Pro.

#iphone
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