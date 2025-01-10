Было сбито порядка 40 беспилотников.

Украинская сторона продолжает попытки наносить дроновые удары по российской территории с использованием беспилотников-камикадзе самолетного типа. Так сообщается о порядка 40 сбитых украинских БПЛА, направляющихся или идущих над российской территорией. Об этом факте и успешном отражении ночной атаки сообщает представитель Минобороны Российской Федерации.

Украинские беспилотники были обнаружены и перехвачены дежурными средствами ПВО над акваторией Азовского моря и над 6-тю областями: Ростовской, Белгородской, Воронежской, Брянской, Курской и Краснодарским краем. Больше всего аппаратов сбили над Ростовской областью в количестве 16 единиц, еще 10 перехватили над морем, но есть мнение, что они также направлялись в Ростовщину. Местные Власти сообщают что пострадавших нет, а обломки упали на жилые дома, инфраструктурные объекты и производственный комплекс.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов. 16 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, по четыре БПЛА — над территориями Курской и Воронежской областей, три БПЛА — над территорией Брянской области, два — над территорией Краснодарского края, один — над территорией Белгородской области и десять — над акваторией Азовского моря» - пишут представители Минобороны РФ.

Стоит отметить, что ВС РФ не остаются в долгу и в ночь на 10 января был совершен плановый ракетно-дроновый удар по украинским военным объекта сразу в нескольких областях. При этом интенсивность использования российской армией дронов серии «Герань» продолжает увеличиваться.