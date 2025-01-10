Массовое производство стартует в начале 2025.

Скоро на дорогах появится новинка от отечественного автопрома - седан Lada Iskra. Недавно в сети были опубликованы свежие фотографии этой модели, которая уже готовится к запуску в массовое производство, намеченное на начало 2025 года.

Инсайдерский ресурс Avtograd News поделился снимками и обещает вскоре предоставить подробности о компонентах автомобиля, включая информацию о шасси, подвеске, трансмиссии, двигателе и интерьере.

Известно, что базовая версия Lada Iskra будет оснащена 1,6-литровым двигателем мощностью 90 лошадиных сил, работающим в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Также будет доступна версия с тем же двигателем, но мощностью 106 лошадиных сил и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Кроме того, предложат вариант с вариатором.

На заводе АвтоВАЗ, где собирают Lada Iskra, уже достигнут уровень готовности к серийному производству на 95%. С конвейера каждый день сходит несколько новых автомобилей. В планах компании - выпуск не только седана, но и универсала, а также универсала с повышенной проходимостью в исполнении Cross, которые должны заменить на рынке модели Granta.

По последним данным, Lada Iskra займет место нескольких моделей в линейке АвтоВАЗа, включая Lada Xray, Xray Cross и базовую версию Vesta. Это станет значимым обновлением для бренда и предложит покупателям современные автомобили с улучшенными характеристиками.