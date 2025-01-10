Об этом сообщил сам миллиардер.

Илон Маск, основатель компании SpaceX, объявил о предоставлении бесплатных терминалов спутниковой связи Starlink жителям Лос-Анджелеса, пострадавшим от разрушительных пожаров. Это решение призвано помочь в восстановлении связи в районах, где огонь нанес серьезный ущерб.

Пожары в Калифорнии оставили без домов тысячи людей и уничтожили более тысячи строений. Площадь огня составила около 11 тысяч гектаров. К сожалению, в результате стихийного бедствия погибли как минимум пять человек. Более 175 тысяч жителей остались без электричества.

Маск написал в своем твиттере: «Завтра утром SpaceX начнет раздачу бесплатных терминалов Starlink в пострадавших районах Лос-Анджелеса». Это действие станет частью усилий по помощи пострадавшим и восстановлению инфраструктуры региона.

Такая поддержка важна для обеспечения связи между людьми в кризисной ситуации и поможет координировать работы по ликвидации последствий пожаров, а также облегчит коммуникацию для тех, кто потерял доступ к телефонной или интернет-связи.