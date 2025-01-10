Это ключевая для ВСУ автомобильная дорога на этом направлении.

Одна из ключевых трасс на западе Донецкой народной республики, по которой шло снабжение крупнейшей группировки ВСУ в ДНР может быть перерезана российскими военными. Речь идет о трассе Т0504, которая соединяет Покровск – Мирноград – Константиновку и к которой российские штурмовики подошли со стороны ранее взятой Воздвиженки. Сейчас на этом участке ЛБС идет ожесточенное противостояние ВС РФ и ВСУ, которое осложняется плохими погодными условиями.

Российские подразделения смогли выйти через Воздвиженку к так называемому Малиновскому узлу, которые находится на трассе Т0504. Сейчас ВС РФ стремятся перейти трассу и начать окапываться на той стороне, чтобы с гарантией перерезать транспортный поток в сторону Константиновки. Кроме того, наступление развивается в сторону упомянутого населенного пункта, который также является стратегически важным для ВСУ в этом регионе. Столь дерзкий бросок в сторону автодороги стал возможен по причине плохой погоды, которая мешает использовать БПЛА разных типов, представляющих серьезную угрозу.

Украинское командование предпринимает все возможные меры, чтобы не дать российским войскам закрепиться в точке прорыва. Туда перебрасываются резервы, которые призваны выбить ВС РФ и восстановить ситуацию. В противном случае, путь снабжения по автотрассе окажется перерезанным и придется искать альтернативные маршруты снабжения. Такой исход негативно скажется на боеспособности украинских гарнизонов в Краматорске, Славянске и Константиновке.