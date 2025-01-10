Хотя недавно, Зеленский сам отказался от продления контракта на транзит российского газа через украинскую территорию.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего удаленного общения с главой Молдавии Маей Санду заявил, что в энергетическом кризисе в ее стране и Приднестровье виновата Россия. При этом украинский лидер сделал вид, что не его правительство отказалось продлевать контракт на транзит природного газа через территорию Украины.

«Важная задача сейчас помочь Молдове преодолеть энергетические вызовы и не дать Москве разжечь социальное напряжение. Нынешняя энергетическая ситуация в Молдове, в частности на левом берегу Днестра, – это очевидная попытка России манипулировать энергетическими ресурсами против молдавской власти» - заявляет Зеленский.

Стоит отметить, что сейчас в Приднестровье и Молдавии наблюдается серьезные проблемы с электроэнергией, газом и теплом в домах. Дело в том, что ТЭС Приднестровья питали электричеством не только непризнанную республику, но и вполне себе признанную Молдову. При этом Зеленский высказывает озабоченность состоянием энергетики Кишинева, но при этом усиленно делает вид, что на самой Украине подобных неприятностей нет, а веерные отключения электричества – мелкая неприятность.

Добавим, что диалог по поводу энергетики с Санду, может быть продиктован попыткой Киева вступить в Евросоюз. Мол, таким образом Украина поможет Молдавии и покажет свою позицию, продемонстрировав ее еврокомиссарам.