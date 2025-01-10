Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Зеленский обвиняет Россию в энергетическом кризисе Молдовы и Преднестровья
Хотя недавно, Зеленский сам отказался от продления контракта на транзит российского газа через украинскую территорию.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего удаленного общения с главой Молдавии Маей Санду заявил, что в энергетическом кризисе в ее стране и Приднестровье виновата Россия. При этом украинский лидер сделал вид, что не его правительство отказалось продлевать контракт на транзит природного газа через территорию Украины.

«Важная задача сейчас помочь Молдове преодолеть энергетические вызовы и не дать Москве разжечь социальное напряжение. Нынешняя энергетическая ситуация в Молдове, в частности на левом берегу Днестра, – это очевидная попытка России манипулировать энергетическими ресурсами против молдавской власти» - заявляет Зеленский.

Стоит отметить, что сейчас в Приднестровье и Молдавии наблюдается серьезные проблемы с электроэнергией, газом и теплом в домах. Дело в том, что ТЭС Приднестровья питали электричеством не только непризнанную республику, но и вполне себе признанную Молдову. При этом Зеленский высказывает озабоченность состоянием энергетики Кишинева, но при этом усиленно делает вид, что на самой Украине подобных неприятностей нет, а веерные отключения электричества – мелкая неприятность.

Добавим, что диалог по поводу энергетики с Санду, может быть продиктован попыткой Киева вступить в Евросоюз. Мол, таким образом Украина поможет Молдавии и покажет свою позицию, продемонстрировав ее еврокомиссарам.

#зеленский
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Физики назвали две технологии, способные увеличить скорость космических кораблей в сотни раз
18
В Беларуси наладили серийное производство новейших станков для выпуска деталей сложной формы
+
Российские потребители массово возвращают продавцам новогодние ели, гирлянды и декор
20
Процессор Ryzen 9 9950X3D уступает Ryzen 7 9800X3D по производительности почти во всех играх
6
Немцы массово устанавливают солнечные панели на балконах, чтобы сэкономить на электроэнергии
+
В 2024 году в России ввели в эксплуатацию три моста, которые вошли в ТОП-20 самых длинных мостов
4
RTX 5090 не справляется с Alan Wake 2 и Black Myth: Wukong в 4K/60 FPS без DLSS 4
10
Инсайдеры: GTA 6 предложит продвинутую графику и физику, превосходящие RDR 2
3
Сценарий «Человека-паука 4» с Томом Холландом перепишут, согласно Дэниэл Рихтману
+
AMD выпускает 6-ядерный 12-поточный Ryzen 5 9600 в коробочном исполнении для глобального рынка
+
Яркую комету C/2024 G3 можно наблюдать в небе невооруженным глазом в январе в Южном полушарии
+
RX 9070 от AMD в Call of Duty соперничает с RTX 4080 Super
+
Обновление BIOS повысило однопоточную производительность десктопных Core Ultra 200 на 52%
3
Bitcoin перешёл к падению, но аналитики советуют не продавать быстро дешевеющую криптовалюту
+
Зимой 2025 года состоится большой парад планет, наблюдать который можно будет без телескопа
+
Серия Samsung Galaxy S24 первой получит январское обновление Android 2025 года
+
MSI представила свой ПК со скрытыми кабелями Project Zero X
+
Робот-колобок от компании Samsung поступит в продажу уже в этом году
+
Samsung Galaxy A56 показался на сайте сертификации с переработанным дизайном
+
Мошенники массово обманывают российских пенсионеров с настройкой телеприставок
2

Популярные статьи

Деградация светодиодов на примере почерневшей от времени E27 лампы Gauss от 2014 года
78
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
54
"Грязные ангелы", "Крейвен-охотник", "Присяжный номер 2": краткий обзор фильмов
3
Какие аксессуары стоит купить счастливому обладателю новой PlayStation 5 (Xbox series)
4
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
187
Что подорожает в России в 2025 году — не очень оптимистичный прогноз
50
Ретро-обзор: видеокарта nVidia Riva TNT2 M64 32Mb - обрезки со стола Хуанга
45
Какой SSD лучше всего подойдет для апгрейда Sony Playstation 4 (Xbox one)
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Carbon WIFI
9

Сейчас обсуждают

Andrey Kovalchuk
09:55
"Новые чипы предлагают пропускную способность до 1,5 ТБ/с. Это на 40% больше, чем у чипов GDDR6. Их скорость составляет 32 Гбит/с" Афтар, я очень сильно надеюсь, что этот и подобный бред ты просто туп...
Видеокарты серии Nvidia RTX 50 используют чипы памяти GDDR7 от Samsung
FelsheR-zzzzz
09:52
Нормальное у тебя лицо, не комплексуй.
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
FelsheR-zzzzz
09:48
Согласен, я русский человек покупаю только натуральные елки. Резиновые бабы (ели) удел культурных, попользовались - вернули, как украину!)
Российские потребители массово возвращают продавцам новогодние ели, гирлянды и декор
Чато -- -- Бот
09:47
Взгляд у этой тётки как у обосравшейся дворняги.
Зурабишвили заявила, что останется президентом Грузии, но уже в другом кабинете
baran
09:40
72 fps, я тоже также ограничиваю, нехер карту жечь
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
Aleksey Aleksey
09:27
Да. Как понаехали соседи из 404 так и понеслось. Раньше такого ни разу не слышал. Совпадение?
Российские потребители массово возвращают продавцам новогодние ели, гирлянды и декор
Фауст Гете
09:19
Вижу статью про видеобуфер - автор продажный хрен. Запомните ребят, картам хватает своей памяти, это даже не стоит рассматривать, им ставят столько сколько тянет шина и и чип. И если докинуть памяти в...
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
unhurtable
09:16
Пересадили и оно радо ибо раньше вообще не было в комплектации...
Датские власти получили предупреждение о серьезных намерениях Трампа в отношении покупки Гренландии
unhurtable
09:15
Более чем - во первых надо извратиться и найти мать в которую 4 видяхи воткнуть, во вторых с пробросом видях в виртуалки тоже дело такое, в третьих и главных НАХРЕНА
AMD легко может создать лучший игровой CPU Ryzen X3D, но не делает этого по экономическим причинам
Werewolf Werewolf
09:14
Ну может и много выборов. Но так как 5 поколение мега разработки видно радару лучше чем миг 29. То выбор пока один Х 69 и все. Так что преимущество видимости перед F35 на 5+. А давайте он не будет п...
Су-57 5-го поколения превосходит конкурентов за счет высокой огневой мощи и ассортимента боеприпасов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем