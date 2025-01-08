Очередная военная авантюра Киева обернулась для ВСУ контрнаступлением ВС РФ.

В прошлое воскресенье украинские вооруженные формирования попробовали нанести неожиданный удар в Курской области по направлению хутора Бердин. Однако ВСУ столкнулись с ожесточенным сопротивлением и проведя серию приступов откатились на свои позиции. При этом украинские войска понесли серьезную убыль личного состава и техники. Однако на этом неудачи ВСУ не закончились так как ВС РФ нанесли ответный удар и продвинулись сразу на нескольких направлениях.

Как пишет аффилированный с ГУР МО ТГ-канал Deep State, российские войска воспользовались оказией и смогли нанести удачный контрудар по украинским позициям. В частности, паблик рассказывает, что ВС РФ вошли в село Махновка и продвинулись по направлению к Леонидовке в Суджанском районе Курской области. Стоит отметить, что эти населенные пункты находятся близко к административному центру городу Суджа, который является последним крупным населенным пунктом занятым ВСУ.

Кроме того, российские подразделения продолжают работать в Малой Локне, где также идет ожесточенное противостояние с украинскими войсками. Успехи российской армии еще накануне признали в российских СМИ, а сегодня подтверждаются украинскими источниками, незамеченными в приязни к действиям и успехам ВС РФ. Тут стоит добавить, что продвижение в Курской области проходит на фоне новостей из Торецка, где ВС РФ взяли под контроль до 95% городской черты, а также успехов в виде полного контроля над Курахово.