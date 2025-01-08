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g1tarist
В России скоро начнутся продажи нового внедорожника BAIC BJ60
Автомобили уже прибыли к дилерам.

BAIC BJ60 оснащен 2,0л. дизельным двигателем, который развивает мощность в 163 лошадиные силы и имеет крутящий момент 400 Н·м. Автомобиль комплектуется 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и технологией мягкого гибрида (MHEV). Эта система включает в себя 10кВт электромотор, который помогает улучшить динамику разгона и снизить расход топлива.

Габариты автомобиля следующие: 5040 мм в длину, 1955 мм в ширину и 1925 мм в высоту, при колесной базе 2820 мм. Клиренс в 215 мм и система полного привода Part-Time обеспечивают отличную проходимость в труднопроходимых условиях. Кроме того, внедорожник оборудован понижающей передачей и блокировками дифференциалов на передней и задней оси.

BAIC продолжает расширять свой модельный ряд в России, и BJ60 станет отличным дополнением к уже представленным машинам.

#автомобили #baic
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