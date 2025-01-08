Эту информацию сообщило французское Минобороны.

В конце прошлого года французское военное руководство с гордостью рассказывало про отправку на Украину полностью подготовленной бригады для ВСУ, состоящей из украинских же граждан. При этом в настоящий момент представители французского Минобороны рассказали одному информационному агентству о том, что не все украинские солдаты этой бригады добрались до места несения службы. Часть украинцев дезертировала еще во время обучения основной группы бригады во Франции, но их никто не преследовал.

«Было определенное количество случаев дезертирства, но они остаются крайне незначительными, учитывая количество людей, прошедших подготовку» - рассказали информагентству AFP.

Украинские рекруты банально уходили с мест проведения тренировок, так как их никто не ограничивал в свободе передвижения. Более того, их никто не преследовал, так как дезертирство во Франции не считается преступлением. Бригада прошла полный курс обучения по французским стандартам и была полностью укомплектована за счет Франции французской техникой и немецкими танками.

Что интересно, как только бригада оказалась на территории Украины, то её начали рвать на роты и затыкать ими самые разные направления. Основная часть была направлена под Покровск, так как именно там сейчас идут одни из самых ожесточенных сражений с российской армией. Ранее Киев рассказывал французам, что эта бригада не будет разделена и станет использоваться только в переданном формате, так как французы хотели оценить свое вооружение в комплексе.

Тут стоит добавить, что украинские солдаты этой бригады начали пропадать не только во Франции, но и уже на родине. По некоторым данным таким образом было потеряно более 1500 бойцов, которые банально не доехали до Покровска.