А уже в 2026 в стране планируют запустить 5G.

В Турции большинство пользователей мобильной связи уже перешли на технологию 4.5G. Теперь страна готовится к следующему большому шагу в области телекоммуникаций. Как сообщил президент Тайип Эрдоган, в 2026 году Турция планирует внедрить сеть пятого поколения, или 5G.

Президент Эрдоган подчеркнул, что ключевым этапом на пути к 5G станет тендер, который пройдет в 2025 году. Этот тендер будет частью проекта по созданию национальной сети связи нового поколения. "В следующем году мы ожидаем запустить первый сигнал сети 5G", - добавил он.

Абдюлькадир Уралоглу, руководитель Министерства транспорта Турции, ранее сообщил, что в стране уже начались испытания 5G. Для участия в тестировании было выбрано 30 организаций, включая международный аэропорт Стамбула.

Согласно последним данным, в Турции насчитывается 87 миллионов пользователей мобильной связи, из которых 81 миллион уже используют сеть 4.5G. Это подчеркивает высокий уровень адаптации современных технологий среди населения страны.