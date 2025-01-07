Продвинулись в Торецке в районе Воздвиженки у трассы Покровск-Константиновка.

Вооруженные силы России продолжают развивать наступательные действия в Донецкой народной республике не смотря на ожесточенное сопротивление ВСУ. Об успехах российской армии в ДНР пишет украинский телеграмм-канал Deep State, занимающийся отслеживанием положения на всех участках линии боевого соприкосновения.

Как отмечают авторы телеграмм-канала DS, российские войска смогли развить успех в городе Торецк в районе Воздвиженки в сторону трассы, соединяющей Покровск и Константиновку. По этой трассе шло и продолжает идти снабжение засевшей в Кроматорско-Славянской агломерации, являющейся наиболее укрепленным оборонительным узлом ВСУ в ДНР. Кроме того, ВС РФ развивают успех к западу от Курахово в районе населенного пункта Петропавловка. Deep State также отмечает активность ВС РФ неподалеку от самого Покровска, который продолжают охватывать с южного фланга.

Что интересно украинский ТГ-канал DS никак не комментирует успехи украинской армии в Курской области, где в воскресенье ВСУ предприняли мощную атаку на российские позиции. По разным данным было четыре волны штурмовых действий, которые разбились об российскую оборону, но Deep State игнорирует «успех». Что касается самого наступления, то экспертная среда сходится во мнении, что это только разведка боем или вообще отвлекающий маневр.

По разным данные на настоящий момент у Украины имеется 5 – 6 полностью укомплектованных бригад, которые пока придерживаются в резерве. Есть мнение, что именно эти бригады станут главным кулаком нового наступления ВСУ предположительно на одну из российских областей.