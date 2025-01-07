Это процессоры Ryzen AI 5 340 и AI 7 350.

Компания AMD анонсировала выпуск новых процессоров для бюджетных устройств — Ryzen AI 5 340 и Ryzen AI 7 350. Эти модели дополняют уже существующую линейку Ryzen AI 300, предлагая пользователям доступные, но мощные решения для ноутбуков.

Процессор Ryzen AI 5 340 оснащён шестью ядрами (3 Zen 5 и 3 Zen 5c), работающими на частоте от 2,0 до 4,8 ГГц. В его состав входит также графическое ядро Radeon 840M с 256 потоковыми CPU. Его "старший брат", Ryzen AI 7 350, имеет восемь ядер (4 Zen 5 и 4 Zen 5c) с частотой от 2,0 до 5,0 ГГц и графическое ядро Radeon 860M, которое включает 512 потоковых процессоров.

Обе модели оборудованы нейронными процессорными блоками (NPU) с производительностью 50 TOPS, что делает их идеальными для задач, требующих интенсивных вычислений. Эти процессоры предназначены для ноутбуков, которые будут конкурировать с устройствами на базе Intel Lunar Lake и другими аналогами на рынке.

Особенно стоит отметить, что Ryzen AI 7 350 превосходит по производительности такие модели, как Core Ultra 7 258V и Snapdragon X Plus. Благодаря использованию 4-нанометрового техпроцесса и оптимизированному количеству ядер, новинки от AMD обещают не только высокую производительность, но и отличную автономность работы устройств.

Эти процессоры также доступны в Pro версиях, которые технически идентичны стандартным моделям, но предназначены для профессионального использования.



