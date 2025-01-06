Для «подушек безопасности», или чего-то другого.

На территории АвтоВАЗа происходят значительные изменения: один из корпусов завода был полностью освобожден для нужд китайского партнера. Ранее здесь располагались площади для окраски автомобилей и конвейер. Сейчас все оборудование демонтировано, а полы залиты новым покрытием.

По информации от инсайдера, который работает на заводе и ведет популярный паблик Avtograd News, китайская компания планирует наладить производство автомобильных подушек безопасности или других систем, связанных с безопасностью автомобилей. Однако эта информация пока не подтверждена официально.

Администратор Avtograd News, проживающий в Тольятти и работающий на АвтоВАЗе, известен своей надежностью в вопросах утечки информации. Ранее он уже публиковал точные данные и фотографии новой модели Lada Vesta NG, а также сообщал о проблемах с комплектацией Lada Granta.

Эти изменения на заводе могут сыграть важную роль в развитии производственных мощностей АвтоВАЗа и укреплении сотрудничества с китайскими партнерами.