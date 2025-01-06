Сначала это будет просто сборка готовых изделий из 100% китайских комплектующих.

Эти компоненты будут создаваться совместно с китайской компанией Jinzhou Jinheng Automotive Safety System Co. Об этом сообщили несколько источников.

Согласно информации от паблика Avtograd, производственные мощности разместят в одном из корпусов завода. По предварительным данным, здесь планируется наладить выпуск подушек безопасности или других связанных с безопасностью элементов.

Бывший инженер АвтоВАЗа, известный под псевдонимом KhaDm, уточнил, что изначально на заводе будет организована сборка из комплектующих, которые будут поставляться из Китая. В дальнейшем возможно расширение производства, но конкретные планы пока не разглашаются.

По словам KhaDm, решение о запуске производства подушек безопасности на территории АвтоВАЗа связано с желанием сделать этот процесс массовым и экономически выгодным, что в итоге позволит увеличить количество подушек безопасности в автомобилях Lada.

В прошлый раз этот же инсайдер сообщил подробности о новой Lada Iskra.