Этот процессор продается лучше, чем все другие модели вместе взятые.

В немецкой сети Mindfactory этот процессор продается лучше, чем все другие модели вместе взятые. На данный момент, согласно данным с сайта Mindfactory, Ryzen 7 9800X3D был продан в количестве 9190 шт.

В то время как продажи других процессоров из той же серии выглядят примерно так:

Ryzen 5 9600X — 940 штук,

Ryzen 7 9700X — 2610 штук,

Ryzen 9 9900X — 840 штук,

Ryzen 9 9950X — 790 штук.

Общее количество реализованных процессоров этих моделей составляет менее 5200. Это почти в два раза меньше, чем у Ryzen 7 9800X3D. Интересно отметить, что последний вышел на рынок на несколько месяцев позже своих собратьев.

Для сравнения, можно привести данные о продажах более старых моделей этих CPU (с этого же сайта). Например, Ryzen 7 5700X3D продался в количестве 6920 штук, а Ryzen 7 7800X3D насчитывает 78 490 проданных единиц. Это показывает, что у нового Ryzen 7 9800X3D есть потенциал для дальнейшего роста продаж.

Таким образом, Ryzen 7 9800X3D демонстрирует выдающиеся результаты и пользуется большой популярностью среди покупателей, что делает его лидером среди процессоров нового поколения на немецком рынке.