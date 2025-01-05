Производство станет дешевле и доступнее для клиента, т.к. Apple не будет контролировать объемы как у TSMC.

Samsung находится на пороге значительного успеха в полупроводниковой индустрии. Известно, что такие крупные игроки как Qualcomm и Nvidia рассматривают возможность перехода от TSMC к корейскому производителю. Причина этого – более низкая стоимость и доступность процесса создания 2-нанометровых чипов у Samsung, особенно учитывая, что Apple не делает заказы на эти мощности.

На рынке полупроводников, где TSMC традиционно занимает лидирующие позиции, такой шаг может серьезно изменить обстановку. Стоимость производства чипов по технологии 2 нм предполагается высокой, и даже Apple отложила переход на эти стандарты до 2026 года. В этом контексте Qualcomm и Nvidia видят привлекательную возможность использовать мощности Samsung для выпуска своих продуктов.

Этот потенциальный переход может нанести удар по TSMC и стать значительным шансом для Samsung укрепить свои позиции на рынке. Особенно это актуально, учитывая, что Apple обычно заблаговременно резервирует большую часть мощностей TSMC, оставляя другим компаниям меньше возможностей для производства. Например, только недавно Qualcomm и MediaTek смогли начать выпуск 3-нанометровых чипов.

Всё это создаёт уникальную ситуацию для Samsung, которая, несмотря на проблемы с налаживанием производства чипов по новейшим технологиям в последние годы, может предложить рынку своевременное и конкурентоспособное решение. Таким образом, успех Samsung в этом направлении будет зависеть от их способности улучшить и оптимизировать производственные процессы.