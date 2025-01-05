Кроссовер подорожал уже дважды за эту зиму.

Модели Wey 80 и Wey 07, которые можно сравнить с Toyota Alphard и Toyota Grand Highlander соответственно, увеличили стоимость на 100-200 тысяч рублей.

За последнюю зиму стоимость кроссовера Wey 07 увеличилась дважды. Так, в декабре цена возросла на 100 тысяч рублей, а недавно добавилась еще 200 тысяч. Теперь этот автомобиль в комплектации Premium обойдется покупателям в 7,1 миллиона рублей. Кроссовер оснащен гибридной установкой мощностью 517 лошадиных сил, включающей 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора. Длина автомобиля составляет 5156 мм, а колесная база — 3050 мм.

Что касается минивэна Wey 80, его цена также увеличилась на 100 тысяч рублей. В настоящее время базовая версия Premium стоит 7,4 миллиона рублей, а более просторный вариант Business Lounge обойдется в 8,7 миллиона рублей. Минивэн оснащен подключаемой гибридной силовой установкой с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 152 лошадиные силы и двумя электродвигателями мощностью 95 и 52 лошадиные силы. Размеры стандартной версии составляют 5045 х 1960 х 1900 мм, а колесная база — 3085 мм. Версия Business Lounge имеет размеры 5405 х 1960 х 1890 мм и колесную базу 3275 мм.

Таким образом, если вы ищете альтернативу моделям Toyota, новые предложения от Wey могут стать достойным выбором, несмотря на недавнее увеличение цен.