У Украины сильная переговорная позиция.

24 июня 2024-го года украинцы при содействии своих западных союзников провели в Швейцарии «мирный саммит», в ходе которого делали вид, что обсуждают возможность переговоров с РФ. Стоит отметить, что итогом саммита стал полностью нулевой результат, а Кулеба, тогда еще глава украинского МИД, заявил, что к концу года они проведут второй. Теперь Киев начал рассказывать про то, что они ищут страну, в которой можно провести «второй мирный саммит», но Швейцария им отказала.

Про поиски новой площадки для саммита, в частности, заявил сотрудник министерства иностранных дел Украины по фамилии Тихий. Дипломат высказался, что сейчас просто идеальное время для «мирного саммита», так как у Украины сильная переговорная позиция. Правда, Тихий не уточняет, в чем именно заключается эта сила, насколько она сильнее, чем во время встречи в Швейцарии. Заявление дипломата вызвало интерес у широкой общественности, а на Украине граждане весьма скептически отнеслись к словам чиновника.

Стоит отметить, что спустя всего 1,5 месяца после первого «мирного саммита» Украина провела так называемую «курскую авантюру», последствия которой разгребаются до сих пор. На фоне заявлений Тихого и слухов про «рождественское наступление» ВСУ, ряд экспертов предполагает возможность очередного удара украинской армии по российской территории. Кроме того, в сети начали курсировать слухи, что Киев готовит крупную провокацию на одном из атомных объектов. Причем в списке целей может оказаться не только подконтрольные РФ АЭС, но и расположенные на украинской территории атомные объекты.