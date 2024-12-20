Смартфоны перегреваются и тормозят, а также быстро разряжаются из-за Apple Intelligence.

После недавнего обновления iOS 18.2, пользователи iPhone 15 Pro и Max столкнулись с рядом проблем. Среди них - перегрев устройств, замедление работы и ускоренный расход заряда батареи. Эти неприятности связаны с использованием новых функций на базе искусственного интеллекта от Apple.

Особенно часто жалобы поступают на функцию Image Playground, которая позволяет создавать и трансформировать изображения. Люди отмечают, что при активации этой опции телефоны начинают сильно нагреваться. Похожая ситуация и с функцией Genmoji, которая также приводит к перегреву и замедлению работы интерфейса, делая его использование менее комфортным.

Владельцы iPhone 16, в большинстве своем, не сталкиваются с подобными проблемами, что указывает на возможные особенности работы обновления на разных моделях.

Также активная аудитория отмечает, что приложение "Фотографии" стало причиной перегрева после обновления. Многие замечают ухудшение времени работы устройства без подзарядки.

Эти проблемы вызвали бурное обсуждение среди владельцев iPhone 15 Pro и Max, особенно на платформах, таких как Reddit, где пользователи делятся своими наблюдениями и ищут решения.