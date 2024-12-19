До важной транспортной артерии ВСУ осталось всего пара километров.

Вооруженные силы России продолжают развивать успешное наступление к югу от Покровска. В частности, приходят сообщения, что ВС РФ взяли под полный контроль населенный пункт Волково к юго-западу от Покровска и оказались всего в паре километров от трассы Т0406 по которой идет снабжение покровского гарнизона из Днепропетровска. Официальный Киев пока никак не комментирует переход Волково в российские руки.

Трасса Т0406 соединяет между собой Покровск и Днепропетровск и использовалась украинской армии для снабжения гарнизона. При этом дорога уже довольно давно находилась под огневым контролем ВС РФ, но с входом в Волково ситуация для ВСУ моет резко усложниться. Тут также стоит добавить, что ВС РФ продолжают охват Покровска с юга. Так накануне стало известно, что российские подразделения вошли в Нововасильевку, которая находится всего в 6 км от границы с Днепропетровской областью.

Кроме того, от села Волково всего в нескольких км находится горно-обогатительная фабрика «Свято-Варваринская» и ее заводоуправление. А это крупнейший поставщик обогащенной руды на Украине на который завязано множество производственных цепочек, и ее остановка приведет к осложнению работы оставшегося ВПК Украины.

Также стоит напомнить слова представителя 48-й бригады ВСУ Петренко, что вполне вероятно, что ВС РФ направят новый вектор атаки в Днепропетровскую область. Об этом также рассказывал украинский военный эксперт Стариков, заявлявший, что российское командование накапливает танки для удара по Днепропетровской области.