Орудие лишили второго ствола, а под ним установили щиток для защиты стрелка.

Украинская армия продолжает изобретать «чудо-оружие», что скомпенсировать нехватку поставок из-за границы. В частности, недавно появились кадры, на которых на американский бронеавтомобиль HMMWV установили 23-мм авиационную пушку, разработанную еще в СССР. Кадры показывали боевые стрельбы на одном из полигонов, но никаких конкретных комментариев по эффективности применения не последовало.

Пушка ГШ-23 обладает огромной скорострельностью в 500 – 3500 выстрелов в минуту и способна вести огонь осколочно-фугасными и бронебойными снарядами. Но как отмечают западные эксперты у такого решения имеются свои недостатки, связанные с особенностями авиапушки. Например, у нее нет механических прицелов, и она нуждается в постоянном обслуживании, так как не предназначалась для подобной установки. Разработчики ГШ-23 не подозревали, что их изделие поставят на сухопутную платформу и не предусмотрели устойчивость к такому сильному загрязнению.

Стоит отметить, что проблему с прицеливанием решили за счет установки оптических приборов. Также создали систему перезарядки, которая облегчила процесс боепитания ГШ-23 в таком варианте. Бронеавтомобиль HMMWV также выбран не просто так - эта машина обладает возможностью широких модификаций и, кроме того, их поставили на Украину в количестве 1999 единиц. Сегодня HMMWV используют на Украине не только для перевозки пехоты, но и в качестве платформ для установки разнообразных оружейных и инженерных систем.