Революция от Apple отменяется.

Новый iPhone 17 Pro не принесет революционных изменений в дизайне, как ожидалось ранее. По последним данным от Setsuna Digital, ожидаемое кардинальное изменение расположения камер не состоится. Вместо этого Apple решила сохранить уже знакомую треугольную компоновку камер, характерную для Pro-моделей.

Изменения все же будут, но они коснутся материалов корпуса. Задняя часть новинки будет выполнена из комбинации алюминиевого сплава и стекла. Это не только придает устройству эстетичный вид, но и сохраняет возможность беспроводной зарядки.

Ранее сообщалось, что iPhone 17 Pro может получить самое значительное обновление дизайна за последние шесть лет. Однако эти предположения не подтвердились. Информация о возможном новом внешнем виде активно обсуждалась в сети, в том числе и на популярном канале Apple Hub, который насчитывает более 1,1 миллиона подписчиков.

Setsuna Digital, известный своими точными прогнозами, ранее первым сообщил о выходе iPhone 14 и iPhone 14 Plus в новом желтом цвете, а также о характеристиках Apple Watch Ultra. Так что, несмотря на отсутствие значительных изменений в дизайне iPhone 17 Pro, следует ожидать других интересных нововведений от Apple.