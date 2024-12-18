На сто тысяч солдат больше и это число постоянно увеличивается.

Численность российских военных на территории Украины значительно увеличилась в 2024-м году. Об этом рассказывает в своем интервью французской газете La Monde главком ВСУ Александр Сырский. Военачальник заявил, что российская армия в этом году увеличила свою численность на 100 тысяч солдат, которые задействованы на территории Украины.

«В этом году на Украине находится на 100 тысяч российских военных больше, чем в прошлом году» - рассказывает Сырский.

Что интересно именно этим многие украинские эксперты объясняют неудачи Вооруженных сил Украины на полях противостояний вдоль всей линии боевого соприкосновения. Глава Украины Зеленский в одном из своих интервью рассказал, что количество задействованных российских солдат превышает 800 тысяч человек. Однако президент Владимир Путин рассказывал, что число военных не превышает 700 000 военнослужащих ВС РФ.

Заметим, что доверять источнику в лице Зеленского не стоит, так как по словам украинского президента убыль личного состава ВСУ за все время российской Спецоперации не превышает и 40 000 человек. Однако только во время «курской авантюры» по подсчетам разнообразных ресурсов и источников украинская армия не досчиталась уже сорока тысяч человек.