Возможно, готовят прорыв в Днепропетровскую область.

Военнослужащие ВСУ рассказывают про возможный вектор атаки российских военных на западе Донецкой народной республики и направлен он, может быть, в сторону Днепропетровской области. Причиной такого предположения является занятие ВС РФ села Нововасильевка к юго-западу от Покровска. От этого населенного пункта до границы с Днепропетровской областью всего 6 км.

В частности, про заход российских войск в область рассказывает Богдан Петренко, представитель 48-й бригады ВСУ, добавляющий что это только предположение. Кроме того, военный рассказывает, что если российская армия возьмет под контроль Великую Новоселку, то это откроет перед их командованием множество перспективных направлений. Например, заход в Запорожскую область с новой стороны или выход к Покровску для замыкания кольца. Тут стоит напомнить, что именно через Великую Новоселку шло снабжение покровского гарнизона, пока ВС РФ не вошли в Новый Комар.

Стоит добавить, что про возможный прорыв в Днепропетровскую область сообщал украинский эксперт Стариков, который предполагал, что российское командование собирает несколько ударных кулаков из бронетехники. По мнению эксперта, если ВС РФ прорвутся в Днепропетровскую область, то перед ними откроется чистое поле без каких-либо оборонительных сооружений ВСУ.

Что касается непосредственно Покровского направления, то сейчас на юге от города идет ожесточенное противостояние ВС РФ и ВСУ в районе Шевченко. Командование украинских вооруженных формирований продолжает закидывать туда новые резервы. В том числе и с новым тактическим знаком в виде белого квадрата, который ранее был на технике только в Черниговской области.