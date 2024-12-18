Он предложил лишить их депутатского мандата.

Бывший президент Украины Порошенко предложил парламенту страны вынести на голосование вопрос по лишению депутатского мандата выявленных русских агентов. Речь идет о партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» и, в частности, про её лидера Бойко, который высказался против основного течения во время выступления в Верховной раде Украины. Порошенко добавил, что им не нужны шпионы и провокаторы, которые могут мешать работе народных депутатов в деле развития страны.

«Если на голосование не будет вынесено постановление № 7694, лишающее мандатов российских агентов, это будет означать, что наша работа неэффективна. Они не представляют ни украинское государство, ни украинский народ. Провокаторам не место в этом зале! Они работают на президента Путина, поэтому должны быть привлечены к ответственности» - заявил Порошенко.

Стоит напомнить, что ситуация с Бойко началась пару дней назад, когда нардеп высказался, что снос памятников, отмена русского языка и переименование городов – преступление. Это вызвало серьезный резонанс среди политического руководства страны. Самого же Бойко после столь громких заявлений пригласили в СБУ для серьезного разговора на тему лояльности и правильности выбранного пути. После того, как политик посетил застенки силовиков, то извинился за все свои слова.

«Если кого-то из украинцев, которые воюют на фронте или работают в тылу на победу, обидели мои слова, я хочу принести извинения и сказать, что мы все должны быть едины» - заявил Бойко, добавив, что надеется, что в России не смогут воспользоваться этим фактом в своей пропаганде.

Политическая жизнь Украины бьет ключом и продолжает фонтанировать разнообразными эксцессами, связанными с громкими высказываниями. Правда в основном этим занимаются нардепы из «Слуги народа» в лице Безуглой, которая не перестает обвинять военных во всех бедах.