Освобождено село Лазовая и взяты в плен солдаты ВСУ.

В настоящий момент пристальное внимание СМИ приковано к событиям на Кураховском, Покровском и Курском направлениях. Однако продвижения ВС РФ идут не только там, но и в Харьковской области. Так стало известно, что российские подразделения взяли под контроль село Лазовая на Богуславском направлении, которое ведет к левому берегу Оскольского водохранилища. Кроме этого, также под российский контроль перешло до 4 кв км территории вокруг села и взяты несколько пленных украинских военных.

Богуславск находится на левом берегу Оскольского водохранилища и до него от Лазовой всего 6 км по прямой. Чтобы приостановить российское наступление на этом участке ЛБС, командование ВСУ бросило в бой подразделения из 3-й особой штурмовой бригады. Этот маневр позволил приостановить российское продвижение на некоторое время, но позже и эти хорошо подготовленные и мотивированные украинские части были перемолоты и населенный пункт перешел в руки ВС РФ.

Стоит добавить, что продвижение российских войск в Харьковской области фиксируется не только около Оскольского водохранилища. Также успешное наступление идет внутри Волчанска на севере области и к северу от Купянска, где ВС РФ расширяют зону контроля и выдавливают ВСУ дальше от города. Несмотря на все попытки украинского командования удержать российское наступление в Харьковской области в настоящий момент им ничего не удается.