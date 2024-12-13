Много шумоизоляции, американская подушка безопасности, корейская медиасистема, китайский генератор.

В новом видео от "Клубного сервиса" представлен детальный анализ российского бизнес-седана Lada Aura, который призван заменить популярную модель Camry. Эксперты обнаружили в автомобиле множество интересных деталей, включая использование компонентов из разных стран.

Особое внимание в Lada Aura уделено шумоизоляции: она выполнена в трех слоях, включая войлок с композитным покрытием, обычный войлок и ковровое покрытие. Шумоизоляция присутствует во всех дверях и на обивке крыши, а также на панели задней полки.

Интересный факт: на подушках безопасности обнаружены маркировки "Japan" и "USA", что неожиданно для автомобиля, собранного в условиях санкций. Медиасистема автомобиля произведена в Корее и состоит из двух блоков: "планшета" и основного блока. В то время как многие компоненты под капотом, включая генератор, компрессор кондиционера и вариатор, произведены в Китае, стартер остается отечественным производством.

Lada Aura оснащена 1,8-литровым двигателем мощностью 122 лошадиные силы, что делает её более мощной по сравнению с предшественником Lada Vesta. Кроме того, автомобиль получил увеличенную на 25 см колесную базу благодаря вварной вставке в панель пола.

Сиденья в Lada Aura обтянуты тонкой, но натуральной кожей, а крыша усилена двумя дополнительными усилителями. Также стоит отметить, что автомобиль имеет качественную антикоррозийную обработку с завода, что обещает увеличить его долговечность.

Этот анализ показывает, как производители стараются сочетать в одной модели лучшие мировые практики и технологии, несмотря на сложности с международными поставками.