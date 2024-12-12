Это первая в мире 5G-камера для съёмки 360-градусного видео.

Это первое устройство, способное снимать 360-градусное видео с поддержкой 5G. Отличительной особенностью является то, что камера предназначена не для широкой публики, а для использования в промышленности.

Прошло почти десять лет с момента, как Nokia впервые выпустила камеру OZO для стереоскопической 3D-съемки, которая впоследствии была снята с производства. Теперь же компания возвращается с аналогичным продуктом, но уже адаптированным под современные технологии и потребности. Nokia 360 Camera может транслировать видео в разрешении 8K в режиме реального времени, обеспечивая пространственный звук и минимальную задержку благодаря подключению через 5G, Wi-Fi или Ethernet.

Камера разработана с учетом требований к работе в тяжелых промышленных условиях. Она оснащена кибербезопасным программным обеспечением и встроенными средствами безопасности. Кроме того, устройство имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP67 и способно выдерживать высокие температуры, что делает его идеальным для использования в экстремальных условиях.

Одним из первых клиентов, кто оценил возможности новой камеры, стала финская компания Callio Pyhäjärvi. Она преобразовала самую глубокую шахту в Европе, расположенную в Пюхясалми на глубине до 1445 метров, в центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Теперь это место служит для удаленной работы, обучения и внедрения новейших технологий в горнодобывающей промышленности.



